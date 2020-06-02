В США полицейские выстрелили резиновыми пулями в продюсера Sputnik

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️Полиция несколько раз выстрелила в продюсера Sputnik Николь Руссел резиновыми пулями в ходе освещения протестов у Белого дома, несмотря на предъявленную пресс-карту.
В США полицейские выстрелили резиновыми пулями в продюсера Sputnik
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости.

Агентство также опубликовало фотографию, на которой видно, что Руссел попали в ногу.

Ранее представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил обеспокоенность в связи с применением силы против журналистов во время протестов в США, которые начались после смерти афроамериканца Джорджа Флойда из-за действий полиции.

Некоторые журналисты сообщили о нападениях со стороны полиции в Миннеаполисе. Среди тех, на кого напала полиция, были корреспонденты CBS, NBC, VICE, Minneapolis Star Tribune, Los Angeles Times. Пострадал корреспондент РИА Новости: ему в лицо распылили слезоточивый газ.

В МИД России назвали неприемлемым применение полицией спецсредств против журналистов и призвали профильные международные структуры и правозащитные НПО «должным образом отреагировать на этот произвол». Посольство России направило ноту в Госдепартамент США из-за инцидента с корреспондентом агентства РИА Новости в Миннеаполисе.

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