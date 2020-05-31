Площадь перед собором Парижской Богоматери открыта для публики

Власти Парижа открыли для посещения площадь перед собором Парижской Богоматери впервые после пожара в Нотр-Даме.

Об этом сообщила мэр Парижа Анн Идальго.

«Парижане и гости города могут вновь насладиться этим изумительным местом», — написала она в Twitter.

C’est un immense plaisir de retrouver Mgr Chauvet et Mgr Aupetit pour la réouverture du parvis de #NotreDame, un an après l’incendie de la cathédrale : les Parisiennes, les Parisiens et les visiteurs peuvent à nouveau profiter de ce lieu exceptionnel. cc @karen_taieb@ArielWeilTpic.twitter.com/sbR5BlTeT8 — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) May 31, 2020

Крупный пожар в парижском соборе Нотр-Дам произошёл 15 апреля 2019 года, он продолжался более 12 часов.

По данным Министерства культуры Франции, здание удалось спасти от разрушения. В прокуратуре Парижа считают, что причина пожара — непотушенная сигарета или неисправность электричества.

Настоятель собора Патрик Шове допустил, что Нотр-Дам не смогут полностью восстановить.

Французская сторона официально пригласила российских экспертов участвовать в работах по восстановлению собора.