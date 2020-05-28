В США назвали дату отправки второй партии аппаратов ИВЛ в Россию

Вторая партия аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) будет отправлена из США в Россию в субботу, 30 мая. Об этом заявил Патрик О'Коннор, партнёр компании Narrative Strategies, которая отвечает за работу со СМИ для производителя медицинского оборудования Vyaire Medical.

Reuters

«Эти 150 аппаратов ИВЛ LTV 2200... будут отправлены в субботу», — приводит РИА Новости его слова. Уточняется, что оборудование будет передано Национальному медико-хирургическому центру имени Н.И. Пирогова в Москве. 21 мая американский военный самолёт С-17 с 50 аппаратами ИВЛ из США приземлился в московском аэропорту Внуково-3. Позднее заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что российская сторона признательна американской за поставляемую помощь в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.