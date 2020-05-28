В США назвали дату отправки второй партии аппаратов ИВЛ в Россию
- Reuters
«Эти 150 аппаратов ИВЛ LTV 2200... будут отправлены в субботу», — приводит РИА Новости его слова.
Уточняется, что оборудование будет передано Национальному медико-хирургическому центру имени Н.И. Пирогова в Москве.
21 мая американский военный самолёт С-17 с 50 аппаратами ИВЛ из США приземлился в московском аэропорту Внуково-3.
Позднее заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что российская сторона признательна американской за поставляемую помощь в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.