В США назвали дату отправки второй партии аппаратов ИВЛ в Россию

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Вторая партия аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) будет отправлена из США в Россию в субботу, 30 мая. Об этом заявил Патрик О'Коннор, партнёр компании Narrative Strategies, которая отвечает за работу со СМИ для производителя медицинского оборудования Vyaire Medical.
В США назвали дату отправки второй партии аппаратов ИВЛ в Россию
  • Reuters

«Эти 150 аппаратов ИВЛ LTV 2200... будут отправлены в субботу», — приводит РИА Новости его слова.

Уточняется, что оборудование будет передано Национальному медико-хирургическому центру имени Н.И. Пирогова в Москве.

21 мая американский военный самолёт С-17 с 50 аппаратами ИВЛ из США приземлился в московском аэропорту Внуково-3.

Позднее заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что российская сторона признательна американской за поставляемую помощь в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.

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