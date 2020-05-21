Самолёт с аппаратами ИВЛ из США прибыл в Россию

Американский военный самолёт С-17 с 50 аппаратами искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) из США приземлился в московском аэропорту Внуково-3.

Об этом сообщает ТАСС.

Ранее представитель Госдепа США заявила, что привезённые в Москву аппараты ИВЛ будут переданы Национальному медико-хирургическому центру имени Н.И. Пирогова.

7 мая российский и американский президенты Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор.

По заявлению Белого дома, Трамп отметил готовность предоставить России помощь, если она нуждается в поддержке из-за распространения заболевания.

Позднее президент США заявил, что Путин «принял предложение» по поставкам аппаратов ИВЛ.