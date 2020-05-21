США передадут аппараты ИВЛ медцентру имени Пирогова в Москве

Государственный департамент США сообщил, что американская сторона безвозмездно передаст аппараты искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) Национальному медико-хирургическому центру им. Пирогова в Москве.

Об этом ТАСС сообщила представитель Госдепа.

«Аппараты ИВЛ были изготовлены Vyaire Medical и передаются безвозмездно Национальному медико-хирургическому центру имени Н.И. Пирогова в Москве», — сказала дипломат.

По её словам, «первые 50 аппаратов ИВЛ находятся в пути и прибудут 21 мая» в Москву.

Она также отметила, что ещё 150 аппаратов ИВЛ, как ожидается, будут готовы к отправке в конце текущего месяца.

1 апреля в США прибыл самолёт Ан-124 с грузом из России. В частности, на борту находились медицинское оборудование и средства индивидуальной защиты.

Позднее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что половина стоимости груза была оплачена Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), а половина — американской стороной самостоятельно.

Президент США Дональд Трамп назвал «чрезвычайно любезным жестом» российскую помощь в борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.