Рябков: Россия признательна США за помощь в борьбе с COVID-19
- РИА Новости
Соответствующее заявление он сделал во время онлайн-дискуссии, организованной Фондом Горчакова, говоря о прибывших из США в Россию 50 аппаратах искусственной вентиляции лёгких.
«Подобного рода жесты, на наш взгляд, абсолютно естественны, они носят сугубо гуманитарный характер. Мы признательны американской стороне за оказываемое на нынешнем этапе содействие», — цитирует его РИА Новости.
Ранее сообщалось, что американский военный самолёт С-17 с 50 аппаратами искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) из США приземлился в московском аэропорту Внуково-3.