Рябков: Россия признательна США за помощь в борьбе с COVID-19

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Заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что российская сторона признательна американской за поставляемую помощь в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.
Рябков: Россия признательна США за помощь в борьбе с COVID-19
  • РИА Новости

Соответствующее заявление он сделал во время онлайн-дискуссии, организованной Фондом Горчакова, говоря о прибывших из США в Россию 50 аппаратах искусственной вентиляции лёгких.

«Подобного рода жесты, на наш взгляд, абсолютно естественны, они носят сугубо гуманитарный характер. Мы признательны американской стороне за оказываемое на нынешнем этапе содействие», — цитирует его РИА Новости.

Ранее сообщалось, что американский военный самолёт С-17 с 50 аппаратами искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) из США приземлился в московском аэропорту Внуково-3.

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