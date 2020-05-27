В США рассказали о подготовке второй партии аппаратов ИВЛ для России

Короткая ссылка
Вторая партия аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) будет готова к отправке из США в Россию позднее в этом месяце. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Госдепа США.
В США рассказали о подготовке второй партии аппаратов ИВЛ для России
  • АГН «Москва»
  • © Сергей Ведяшкин

 «Первые 50 аппаратов ИВЛ были доставлены 21 мая. Оставшиеся 150 аппаратов ИВЛ будут изготовлены американским производителем и, как ожидается, будут готовы к отправке позднее в этом месяце», — сказал дипломат.

В Госдепе не уточнили точной даты отправки. Аппараты изготавливает компания Vyaire Medical. Оборудование будет передано Национальному медико-хирургическому центру имени Н. И. Пирогова в Москве.

21 мая американский военный самолёт С-17 с 50 аппаратами искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) из США приземлился в московском аэропорту Внуково-3.

Позднее заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что российская сторона признательна американской за поставляемую помощь в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить