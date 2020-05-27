В США рассказали о подготовке второй партии аппаратов ИВЛ для России

Вторая партия аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) будет готова к отправке из США в Россию позднее в этом месяце. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Госдепа США.

«Первые 50 аппаратов ИВЛ были доставлены 21 мая. Оставшиеся 150 аппаратов ИВЛ будут изготовлены американским производителем и, как ожидается, будут готовы к отправке позднее в этом месяце», — сказал дипломат.

В Госдепе не уточнили точной даты отправки. Аппараты изготавливает компания Vyaire Medical. Оборудование будет передано Национальному медико-хирургическому центру имени Н. И. Пирогова в Москве.

21 мая американский военный самолёт С-17 с 50 аппаратами искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) из США приземлился в московском аэропорту Внуково-3.

Позднее заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что российская сторона признательна американской за поставляемую помощь в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.