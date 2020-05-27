В США рассказали о подготовке второй партии аппаратов ИВЛ для России
- АГН «Москва»
- © Сергей Ведяшкин
«Первые 50 аппаратов ИВЛ были доставлены 21 мая. Оставшиеся 150 аппаратов ИВЛ будут изготовлены американским производителем и, как ожидается, будут готовы к отправке позднее в этом месяце», — сказал дипломат.
В Госдепе не уточнили точной даты отправки. Аппараты изготавливает компания Vyaire Medical. Оборудование будет передано Национальному медико-хирургическому центру имени Н. И. Пирогова в Москве.
21 мая американский военный самолёт С-17 с 50 аппаратами искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) из США приземлился в московском аэропорту Внуково-3.
Позднее заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что российская сторона признательна американской за поставляемую помощь в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.