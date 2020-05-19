Лавров оценил решение об отправке аппаратов ИВЛ из США в Россию

Безвозмездная передача аппаратов ИВЛ российской стороне Соединёнными Штатами является чистосердечным и искренним предложением. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«В одном из последующих телефонных разговоров (с президентом России Владимиром Путиным. — RT) президент США Дональд Трамп сказал, что США нарастили мощности производства аппаратов ИВЛ, хотели бы поддержать усилия российского правительства по борьбе с коронавирусной инфекцией», — заявил он в ходе брифинга по итогам министерской встречи государств Балтийского моря.

Лавров подчеркнул, что Россия считает американскую помощь чистосердечным и искренним предложением.

«Сейчас это предложение уже обретает практические очертания, оно реализуется... Планируется нашими американскими партнёрами два рейса, которые доставят эти аппараты для медучреждений России», — отметил дипломат.

7 мая российский и американский президенты Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор.

По заявлению Белого дома, Трамп отметил готовность предоставить России помощь, если она нуждается в поддержке из-за распространения заболевания.

Позднее президент США заявил, что Путин «принял предложение» по поставкам аппаратов ИВЛ.

Как сообщил представитель Пентагона, США доставят в Россию 200 аппаратов ИВЛ с помощью военных самолётов.