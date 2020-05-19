США намерены доставить в Россию 200 аппаратов ИВЛ военными самолётами

Представитель Пентагона заявил, что США доставят в Россию 200 аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) с помощью военных самолётов.

«Правительство США использует военные самолёты для транспортировки аппаратов ИВЛ россиянам», — цитирует представителя американского ведомства ТАСС.

Ранее сообщалось, что Соединённые Штаты направят в Россию 200 аппаратов ИВЛ в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

7 мая президент США Дональд Трамп заявил, что российский лидер Владимир Путин «принял предложение по поставкам аппаратов искусственной вентиляции лёгких» в качестве помощи в борьбе с пандемией коронавируса.