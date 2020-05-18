США направят в Россию 200 аппаратов ИВЛ

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Соединённые Штаты направят в Россию 200 аппаратов ИВЛ в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом заявил высокопоставленный представитель американской администрации.
США направят в Россию 200 аппаратов ИВЛ
  • АГН «Москва»

«В ответ на просьбу президента Путина о помощи президент Трамп предложил передать в дар и отправить 200 аппаратов ИВЛ российскому народу. Эта отправка представляет собой быструю реализацию этого предложения», — приводит РИА Новости его слова. 

7 мая российский и американский лидеры Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор.

Как отметили в Белом доме, президент США отметил готовность предоставить России помощь, если она нуждается в поддержке из-за распространения заболевания.

Позднее Трамп заявил о согласии Путина на поставку аппаратов ИВЛ в Россию.

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