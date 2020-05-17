Все четыре самолёта с российскими специалистами вернулись из Сербии

Все четыре самолёта ВКС России с военными специалистами, возвращение которых из Сербии было запланировано на 17 мая, приземлились на подмосковном аэродроме Чкаловский. Уточняется, что все прибывшие специалисты пройдут термометрию и обязательные санитарно-эпидемиологические мероприятия.

«На аэродром Чкаловский (Московская область) прибыл четвёртый самолёт Ил-76 ВКС России с военнослужащими и специальной военной техникой из состава сводного отряда Минобороны России, выполнявшего задачи по оказанию помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией на территории Республики Сербия», — приводит РИА Новости сообщение российского Минобороны.

Ранее оборонное ведомство проинформировало о возвращении второго и третьего бортов с российскими военными из Белграда.

Глава Минобороны Сербии Александр Вулин в телефонном разговоре с российским коллегой Сергеем Шойгу отметил вклад сводного отряда Вооружённых сил России в нормализацию санитарно-эпидемиологической обстановки в Сербии.