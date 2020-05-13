Глава МО Сербии поблагодарил Шойгу за помощь в борьбе с коронавирусом
- РИА Новости
Об этом сообщили в пресс-службе российского военного ведомства.
«Сербский министр по поручению президента Республики Сербия Александра Вучича поблагодарил президента России Владимира Путина и генерала армии Сергея Шойгу за оказанную сводным отрядом Вооружённых сил России помощь в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19», — говорится в поступившем RT заявлении министерства.
Глава Минобороны Сербии высоко оценил помощь и профессионализм российских врачебно-сестринских бригад.
Министры также обсудили двустороннее военное сотрудничество и дальнейшее развитие связей.
Ранее сообщалось, что российские специалисты приняли участие в дезинфекции четырёх объектов в Сербии.
6 мая парламент Сербии отменил режим чрезвычайного положения, введённый из-за пандемии коронавируса.