Российские военные провели дезинфекцию четырёх объектов в Сербии

Российские специалисты приняли участие в дезинфекции четырёх объектов в Сербии. Об этом сообщило Минобороны России.

«Сводные российско-сербские расчёты РХБ защиты продолжили проведение совместных дезинфекционных мероприятий. За сутки обработано четыре объекта в городах Белград и Врнячка-Баня», — приводит РИА Новости сообщение.

Российские военные также провели профилактические дезинфекционные мероприятия в геронтологическом пансионате в Белграде.

Ранее стало известно, что российские специалисты сводного отряда радиационной, химической и биологической защиты провели дезинфекцию медучреждений в трёх городах Сербии.