Российские военные провели дезинфекцию четырёх объектов в Сербии
«Сводные российско-сербские расчёты РХБ защиты продолжили проведение совместных дезинфекционных мероприятий. За сутки обработано четыре объекта в городах Белград и Врнячка-Баня», — приводит РИА Новости сообщение.
Российские военные также провели профилактические дезинфекционные мероприятия в геронтологическом пансионате в Белграде.
Ранее стало известно, что российские специалисты сводного отряда радиационной, химической и биологической защиты провели дезинфекцию медучреждений в трёх городах Сербии.