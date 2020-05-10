Российские военные провели дезинфекцию четырёх объектов в Сербии

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Российские специалисты приняли участие в дезинфекции четырёх объектов в Сербии. Об этом сообщило Минобороны России.

«Сводные российско-сербские расчёты РХБ защиты продолжили проведение совместных дезинфекционных мероприятий. За сутки обработано четыре объекта в городах Белград и Врнячка-Баня», — приводит РИА Новости сообщение.

Российские военные также провели профилактические дезинфекционные мероприятия в геронтологическом пансионате в Белграде.

Ранее стало известно, что российские специалисты сводного отряда радиационной, химической и биологической защиты провели дезинфекцию медучреждений в трёх городах Сербии.

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