Военные России провели дезинфекцию медобъектов в трёх городах Сербии

Российские специалисты сводного отряда радиационной, химической и биологической защиты провели дезинфекцию больницы и поликлиники в сербском городе Лиг, а также на медицинских объектах Белграда и Лазареваца, сообщило Минобороны России.

«Российские военные химики продезинфицировали внутренние помещения, а их сербские коллеги обработали прилегающие территории с помощью специальной техники и дезинфицирующих растворов», — приводит заявление ТАСС.

Кроме того, российские военные врачи дали рекомендации по проведению противоэпидемических мероприятий в сербских городах Рашка, Александроваца, Бруса, Канижа, Нови-Сада и Вршаца.

Всего за время операции в Сербии российские специалисты продезинфицировали 178 объектов в 37 городах, а военные медики помогли вылечить 806 инфицированных коронавирусом пациентов.

Ранее глава Минобороны Сербии Александр Вулин поблагодарил Россию за помощь в борьбе с COVID-19.