Глава МО Сербии поблагодарил Россию за помощь в борьбе с пандемией

Министр обороны Сербии Александр Вулин выразил благодарность военным специалистам из России за помощь в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, сообщило российское Минобороны.

«Я хотел бы воспользоваться этим моментом, чтобы поблагодарить за всё, что вы сделали для нашей страны в столь тяжёлое время. Вы нам помогли значительно больше, чем мы могли ожидать, благодаря моему личному другу министру (обороны России. — RT) Сергею Шойгу, который всегда приходил к нам на помощь», — приводит Интерфакс его слова во время посещения оперативного штаба российского сводного отряда радиационной, химической и биологической защиты в Белграде.

За сутки военные специалисты России и Сербии продезинфицировали 16 объектов в городах Нови-Княжевац, Баня-Ковиляча, Лозница и Шабац.

Военные медики в ходе выполнения задач в Сербии провели осмотр и помогли вылечить более 785 пациентов с коронавирусной инфекцией.

Ранее российские военные провели повторную санитарную обработку инфекционного и пульмонологического отделений клинического центра «Сербия» в Белграде.