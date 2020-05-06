Глава МО Сербии поблагодарил Россию за помощь в борьбе с пандемией
«Я хотел бы воспользоваться этим моментом, чтобы поблагодарить за всё, что вы сделали для нашей страны в столь тяжёлое время. Вы нам помогли значительно больше, чем мы могли ожидать, благодаря моему личному другу министру (обороны России. — RT) Сергею Шойгу, который всегда приходил к нам на помощь», — приводит Интерфакс его слова во время посещения оперативного штаба российского сводного отряда радиационной, химической и биологической защиты в Белграде.
За сутки военные специалисты России и Сербии продезинфицировали 16 объектов в городах Нови-Княжевац, Баня-Ковиляча, Лозница и Шабац.
Военные медики в ходе выполнения задач в Сербии провели осмотр и помогли вылечить более 785 пациентов с коронавирусной инфекцией.
Ранее российские военные провели повторную санитарную обработку инфекционного и пульмонологического отделений клинического центра «Сербия» в Белграде.