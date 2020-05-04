Военные России повторно провели санитарную обработку медцентра Сербии

Военные специалисты России провели повторную санитарную обработку инфекционного и пульмонологического отделений клинического центра «Сербия» в Белграде, сообщило российское Минобороны.

«Инфекционное отделение центра одним из первых было перепрофилировано под приём пациентов с коронавирусной инфекцией и сейчас является ведущим медицинским учреждением, где проходят лечение пациенты с тяжёлой формой заболевания. По этой причине дезинфекция здесь проводится уже второй раз», — цитирует ведомство ТАСС.

Российские специалисты обработали специальным раствором внутренние помещения, а их сербские коллеги провели дезинфекцию прибольничной территории.

За сутки российские и сербские расчёты сводного отряда войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) обработали пять объектов в Белграде и Нише.

Ранее российские военные медики в Сербии приняли участие в осмотре и лечении 713 пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19.