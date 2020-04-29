Военные медики России в Сербии помогли пациентам с коронавирусом

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Российские военные медики в Сербии приняли участие в осмотре и лечении 713 пациентов, заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом информирует Министерство обороны России.

«Военные медики провели осмотр и приняли участие в лечении 713 пациентов, инфицированных COVID-19», — цитирует ТАСС сообщение.

Также специалисты российских войск радиационной, химической и биологической защиты обработали 13 объектов в Белграде, Чуприи и Нише.

При этом два расчёта РХБЗ и группа медиков направлены на юго-запад Сербии.

«Они несколько дней будут дислоцироваться в городе Ужице для проведения дезинфекции в медучреждениях близлежащих населённых пунктов, находящихся в горах», — отметили в Минобороны.

Ранее военные России выполнили задачи в рамках помощи Боснии и Герцеговине в борьбе с коронавирусом.

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