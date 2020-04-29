Военные медики России в Сербии помогли пациентам с коронавирусом
Об этом информирует Министерство обороны России.
«Военные медики провели осмотр и приняли участие в лечении 713 пациентов, инфицированных COVID-19», — цитирует ТАСС сообщение.
Также специалисты российских войск радиационной, химической и биологической защиты обработали 13 объектов в Белграде, Чуприи и Нише.
При этом два расчёта РХБЗ и группа медиков направлены на юго-запад Сербии.
«Они несколько дней будут дислоцироваться в городе Ужице для проведения дезинфекции в медучреждениях близлежащих населённых пунктов, находящихся в горах», — отметили в Минобороны.
Ранее военные России выполнили задачи в рамках помощи Боснии и Герцеговине в борьбе с коронавирусом.