Военные России выполнили задачи в рамках помощи Боснии и Герцеговине

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Российские военные специалисты выполнили задачи в рамках оказания помощи Боснии и Герцеговине в борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в Минобороны России.
Военные России выполнили задачи в рамках помощи Боснии и Герцеговине
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«Сводный отряд специалистов РХБ защиты Минобороны России завершил операцию по оказанию помощи Республике Сербской (Боснии и Герцеговине) в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции», — приводит сообщение РИА Новости.

Президент Республики Сербской Желька Цвиянович вручила российским военным награды за помощь в борьбе с инфекцией.

Российские специалисты продезинфицировали 28 объектов в 11 городах Республики Сербской и оказали помощь в лечении пациентов в более чем 20 медицинских центрах.

9 апреля после обращения руководства Республики Сербской министр обороны России Сергей Шойгу поручил оказать Боснии и Герцеговине помощь в борьбе с коронавирусом.

В страну были переброшены 24 российских военнослужащих и пять единиц военной и специальной техники.

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