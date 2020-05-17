Самолёт ВКС России с военными специалистами вернулся из Сербии

Первый из четырёх самолётов с российскими военными специалистами, возвращение которых из Сербии запланировано на 17 мая, приземлился на аэродроме Чкаловский в Подмосковье.

«На аэродром Чкаловский (Московская область) прибыл первый самолёт Ил-76 ВКС России с военнослужащими и специальной военной техникой из состава сводного отряда Минобороны России, выполнявшего задачи по оказанию помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией на территории Республики Сербия», — приводит ТАСС сообщение Минобороны России.

16 мая в Россию прибыли три самолёта с российскими специалистами.

Глава сербского Минобороны Александр Вулин в телефонном разговоре с российским коллегой Сергеем Шойгу отметил вклад сводного отряда Вооружённых сил России в нормализацию санитарно-эпидемиологической обстановки в Сербии.