Самолёт ВКС России с военными специалистами вернулся из Сербии

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Первый из четырёх самолётов с российскими военными специалистами, возвращение которых из Сербии запланировано на 17 мая, приземлился на аэродроме Чкаловский в Подмосковье.
Самолёт ВКС России с военными специалистами вернулся из Сербии
  • © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

«На аэродром Чкаловский (Московская область) прибыл первый самолёт Ил-76 ВКС России с военнослужащими и специальной военной техникой из состава сводного отряда Минобороны России, выполнявшего задачи по оказанию помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией на территории Республики Сербия», — приводит ТАСС сообщение Минобороны России.

16 мая в Россию прибыли три самолёта с российскими специалистами.

Глава сербского Минобороны Александр Вулин в телефонном разговоре с российским коллегой Сергеем Шойгу отметил вклад сводного отряда Вооружённых сил России в нормализацию санитарно-эпидемиологической обстановки в Сербии.

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