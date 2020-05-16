В Россию прибыл третий самолёт из Сербии с российскими военными

Третий самолёт с российскими военными специалистами прибыл в Подмосковье из Сербии.

«На аэродром Чкаловский (Московская область. — RT) прибыл третий самолёт Ил-76 ВКС России с военнослужащими и специальной военной техникой из состава сводного отряда Минобороны России, выполнявшего задачи по оказанию помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией на территории Республики Сербия», — цитирует РИА Новости российское Минобороны.

Ранее сообщалось о прибытии первого и второго самолётов со специалистами.

Как отмечали в Минобороны, на 16 мая запланированы три рейса.