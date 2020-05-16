В Минобороны рассказали о возвращении российских военных из Сербии
- Российские военные врачи и медицинский персонал совершают обход в больнице города Вршац в Сербии
- © Министерство обороны РФ/РИА Новости
«Первая колонна с военнослужащими и специальной техникой сводного отряда Минобороны России, выполнявшего задачи по оказанию помощи Республике Сербия в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, приступила к совершению марша из пункта временной дислокации в городе Белград на аэродром Батайница», — приводит РИА Новости заявление Минобороны России
Уточняется, что специалисты вернутся на родину на самолётах Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России.
Ранее глава сербского Минобороны Александр Вулин в телефонном разговоре с российским коллегой Сергеем Шойгу отметил вклад сводного отряда Вооружённых сил России в нормализацию санитарно-эпидемиологической обстановки в Сербии.