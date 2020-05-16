В Минобороны рассказали о возвращении российских военных из Сербии

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Три рейса с российскими военными специалистами, помогавшими в борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в Сербии, запланированы на субботу, 16 мая.
В Минобороны рассказали о возвращении российских военных из Сербии
  • Российские военные врачи и медицинский персонал совершают обход в больнице города Вршац в Сербии
  • © Министерство обороны РФ/РИА Новости

«Первая колонна с военнослужащими и специальной техникой сводного отряда Минобороны России, выполнявшего задачи по оказанию помощи Республике Сербия в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, приступила к совершению марша из пункта временной дислокации в городе Белград на аэродром Батайница», — приводит РИА Новости заявление Минобороны России

Уточняется, что специалисты вернутся на родину на самолётах Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России.

Ранее глава сербского Минобороны Александр Вулин в телефонном разговоре с российским коллегой Сергеем Шойгу отметил вклад сводного отряда Вооружённых сил России в нормализацию санитарно-эпидемиологической обстановки в Сербии.

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