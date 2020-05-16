Первый самолёт с российскими военными вернулся из Сербии

Первый самолёт с российскими военными специалистами, которые помогали в борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в Сербии, приземлился на подмосковном аэродроме Чкаловский.

«Первый самолёт военно-транспортной авиации Ил-76 ВКС России с военнослужащими и специальной военной техникой из состава сводного отряда Минобороны России, выполнявшего задачи по оказанию помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией на территории Республики Сербия, прибыл на аэродром Чкаловский», — приводит РИА Новости сообщение российского Минобороны.

Уточняется, что прибывшие специалисты пройдут термометрию и экспресс-тестирование на заболевание коронавирусной инфекцией.

Ранее стало известно, что из Сербии вылетел третий самолёт с российскими специалистами.