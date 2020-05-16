Из Сербии вылетел третий самолёт с российскими специалистами

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В Минобороны сообщили о вылете из Сербии третьего самолёта с российскими военными специалистами, которые помогали в борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Из Сербии вылетел третий самолёт с российскими специалистами
  • © Олег Иванов
  • РИА Новости

«Третий самолёт Ил-76 ВКС России с военнослужащими и специальной техникой из состава сводного отряда Минобороны России, выполнявшего задачи по оказанию помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Республике Сербия, вылетел с аэродрома Батайница», — приводит РИА Новости сообщение.

Ранее стало известно о вылете из Белграда второго борта с российскими военными.

Глава сербского Минобороны Александр Вулин в телефонном разговоре с российским коллегой Сергеем Шойгу отметил вклад сводного отряда Вооружённых сил России в нормализацию санитарно-эпидемиологической обстановки в Сербии.

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