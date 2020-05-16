Первый борт с российскими военными вылетел из Белграда в Россию

Первый самолёт с российскими военными специалистами, которые помогали бороться с распространением коронавируса в Сербии, вылетел из Белграда.

Об этом сообщает ТАСС.

В торжественной церемонии проводов приняли участие министр обороны Александр Вулин, глава сербского Генштаба Милан Мойсилович, посол России Александр Боцан-Харченко, а также сербские военные.

Как уточняется, всего в Россию вылетели 40 военных и четыре борта техники.

В Минобороны России сообщали, что на 16 мая запланированы три рейса с российскими военными специалистами из Сербии.