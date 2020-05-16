Первый борт с российскими военными вылетел из Белграда в Россию
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Об этом сообщает ТАСС.
В торжественной церемонии проводов приняли участие министр обороны Александр Вулин, глава сербского Генштаба Милан Мойсилович, посол России Александр Боцан-Харченко, а также сербские военные.
Как уточняется, всего в Россию вылетели 40 военных и четыре борта техники.
В Минобороны России сообщали, что на 16 мая запланированы три рейса с российскими военными специалистами из Сербии.