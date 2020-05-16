Первый борт с российскими военными вылетел из Белграда в Россию

Короткая ссылка
Первый самолёт с российскими военными специалистами, которые помогали бороться с распространением коронавируса в Сербии, вылетел из Белграда.
Первый борт с российскими военными вылетел из Белграда в Россию
  • © РИА Новости / Минобороны РФ

Об этом сообщает ТАСС.

В торжественной церемонии проводов приняли участие министр обороны Александр Вулин, глава сербского Генштаба Милан Мойсилович, посол России Александр Боцан-Харченко, а также сербские военные.

Как уточняется, всего в Россию вылетели 40 военных и четыре борта техники.

В Минобороны России сообщали, что на 16 мая запланированы три рейса с российскими военными специалистами из Сербии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить