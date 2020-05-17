Четыре борта с российскими военными из Сербии прибудут в Россию 17 мая
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- РИА Новости
Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
«Первый самолёт Ил-76 ВКС России с военнослужащими и специальной техникой из состава сводного отряда Минобороны России, выполнявшего задачи по оказанию помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Республике Сербия, вылетел с аэродрома Батайница (Белград, Сербия) в Российскую Федерацию», — приводит РИА Новости сообщение оборонного ведомства.
16 мая в Россию прибыли три самолёта с российскими специалистами.
Глава сербского Минобороны Александр Вулин в телефонном разговоре с российским коллегой Сергеем Шойгу отметил вклад сводного отряда Вооружённых сил России в нормализацию санитарно-эпидемиологической обстановки в Сербии.