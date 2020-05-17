Четыре борта с российскими военными из Сербии прибудут в Россию 17 мая

На воскресенье, 17 мая, запланированы четыре рейса из Сербии с российскими военными специалистами, которые помогали сербской стороне бороться с распространением коронавируса. Первый самолёт уже вылетел в Россию.

Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«Первый самолёт Ил-76 ВКС России с военнослужащими и специальной техникой из состава сводного отряда Минобороны России, выполнявшего задачи по оказанию помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Республике Сербия, вылетел с аэродрома Батайница (Белград, Сербия) в Российскую Федерацию», — приводит РИА Новости сообщение оборонного ведомства.

16 мая в Россию прибыли три самолёта с российскими специалистами.

Глава сербского Минобороны Александр Вулин в телефонном разговоре с российским коллегой Сергеем Шойгу отметил вклад сводного отряда Вооружённых сил России в нормализацию санитарно-эпидемиологической обстановки в Сербии.