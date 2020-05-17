Второй из четырёх самолётов с российскими военными вернулся из Сербии
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«На аэродром Чкаловский (Московская область) прибыл второй самолёт Ил-76 ВКС России с военнослужащими и специальной военной техникой из состава сводного отряда Минобороны России, выполнявшего задачи по оказанию помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией на территории Республики Сербия», — приводит РИА Новости сообщение российского Минобороны.
Ранее стало известно о возвращении первого самолёта с российскими военными специалистами из Сербии.
Глава Минобороны Сербии Александр Вулин в телефонном разговоре с российским коллегой Сергеем Шойгу отметил вклад сводного отряда Вооружённых сил России в нормализацию санитарно-эпидемиологической обстановки в Сербии.