Второй из четырёх самолётов с российскими военными вернулся из Сербии

Второй из четырёх самолётов ВКС России с военными специалистами, возвращение которых из Сербии запланировано на 17 мая, приземлился на аэродроме Чкаловский в Подмосковье.

«На аэродром Чкаловский (Московская область) прибыл второй самолёт Ил-76 ВКС России с военнослужащими и специальной военной техникой из состава сводного отряда Минобороны России, выполнявшего задачи по оказанию помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией на территории Республики Сербия», — приводит РИА Новости сообщение российского Минобороны.

Ранее стало известно о возвращении первого самолёта с российскими военными специалистами из Сербии.

Глава Минобороны Сербии Александр Вулин в телефонном разговоре с российским коллегой Сергеем Шойгу отметил вклад сводного отряда Вооружённых сил России в нормализацию санитарно-эпидемиологической обстановки в Сербии.