В Минобороны Чехии заявили, что заботятся о воинских захоронениях

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В Минобороны Чехии заявили, что заботятся о воинских захоронениях, включая российские, которых в стране насчитывается около 4 тыс. При этом там отметили, что памятник советскому маршалу Ивану Коневу к ним не относится.
В Минобороны Чехии заявили, что заботятся о воинских захоронениях
  • Pixabay

«Министерство обороны Чехии, согласно закону, ведёт реестр воинских захоронений и координирует попечение о них. Отдельных и массовых российских военных могил на чешской территории в этом реестре насчитывается около 4 тыс.», — приводит РИА Новости слова пресс-секретаря оборонного ведомства Яна Пейшека.

Он отметил, что «памятник маршалу Коневу в нём никогда в качестве воинского захоронения не числился».

3 апреля в Праге был произведён демонтаж памятника маршалу Коневу по распоряжению властей района Прага-6. МИД России пообещал, что данное действие не останется без ответа. 10 апреля СК России возбудил дело в связи со сносом монумента.

Чешский президент Милош Земан заявил, что снос памятника был глупостью муниципальных политиков.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что памятник советскому маршалу в Праге должен быть восстановлен.

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