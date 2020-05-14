Врач заявил о «работающей на пределе» системе здравоохранения Британии

Система здравоохранения Великобритании давно работает на пределе. Такое мнение в интервью RT выразил врач Национальной службы здравоохранения Британии Малкольм Кендрик.

«Полагаю, некоторые утверждают, что национальная система здравоохранения (Великобритании. — RT) истощена до предела», — сказал он.

По его словам, ещё до кризиса с коронавирусной инфекцией «во времена наплыва пациентов не хватало коек».

«В местной больнице часто объявляли режим повышенной нагрузки, когда заканчивались койки и принимать новых пациентов в отделения травматологии и реанимации было невозможно. Система здравоохранения давно работает на пределе, а некоторые считают, что она испытывает непомерную нагрузку», — добавил Кендрик.

По мнению врача, у этой системы нет никаких резервов на случай подобного кризиса.

Он также рассказал, что ситуация с коронавирусом в Британии начиналась хаотично.

«Или даже очень хаотично. Очевидно, что люди не знали, что надо делать. Были, конечно, проблемы с тем, чтобы раздобыть правильные средства индивидуальной защиты», — сообщил он.

Он привёл в пример ситуацию с домом престарелых, где были контакты с инфицированными.

«Если вы контактировали с кем-то в доме престарелых, у кого были симптомы COVID-19, нужно самоизолироваться на две недели. А когда у сотрудников начали появляться симптомы и им диагностировали коронавирус, то им сказали, что нужно оставаться на работе. И таких вопросов было множество, они возникали на каждом шагу», — сказал он.

Кендрик рассказал ещё об одной проблеме, которая касалась людей в преклонном возрасте, проживающих в домах престарелых.

«По правилам Управления здравоохранения Англии пожилых людей, даже тех из них, у кого обнаружили коронавирус, нужно было отправлять обратно в дома престарелых. Мы не понимали, почему было принято такое решение: ведь ясно же, что это самая уязвимая социальная группа, а мы их отправляем из больниц в обратно в дома престарелых. Чем это могло закончиться, было понятно любому, у кого мозги работают», — добавил он.

По его мнению, в настоящее время британские власти «уже осознали, что не стоит стараться заполнить дома престарелых людьми, у которых обнаружен вирус или у которых потенциально он может быть».

Он также отметил, что параллельно с коронавирусом у людей существует огромное число других проблем со здоровьем.

«Пациенты с раком не получают должного лечения, как и другие люди, у кого хоть и неопасные для жизни в краткосрочной перспективе, но всё равно серьёзные диагнозы. Мы должны ослабить режим ограничений и с точки зрения медицины, и с точки зрения экономики. И, по моему мнению, нужно было это сделать намного раньше», — считает он.

30 апреля британский премьер Борис Джонсон заявил, что Великобритания прошла пик заболеваемости COVID-19.

Позднее он отметил, что в стране снизился уровень коронавирусной опасности.