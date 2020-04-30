Джонсон заявил, что Британия прошла пик заболеваемости COVID-19

Британский премьер Борис Джонсон заявил, что Великобритания прошла пик заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19.

«Сегодня я могу подтвердить, что мы прошли пик... Мы прошли пик и находимся на нисходящем склоне», — цитирует Sky News Джонсона.

Премьер заявил, что на следующей неделе представит подробный план восстановления экономики и запуска работы учебных заведений.

Он также сообщил, что, согласно последним данным, число скончавшихся от последствий заражения COVID-19 в стране достигло 26 711.

Ранее сообщалось, что во Франции за сутки скончались 289 человек с подтверждённой коронавирусной инфекцией.