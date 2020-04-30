Во Франции за сутки скончались 289 человек с коронавирусом

Во Франции за сутки скончались 289 человек с подтверждённой коронавирусной инфекцией COVID-19.

Reuters

Об этом информирует BFMTV со ссылкой на директора Главного управления здравоохранения страны Жерома Саломона. Во Франции общее число скончавшихся достигло 24 376. Ранее сообщалось, что в Нидерландах за сутки было выявлено 514 новых случаев COVID-19.