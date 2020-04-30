Во Франции за сутки скончались 289 человек с коронавирусом

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Во Франции за сутки скончались 289 человек с подтверждённой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Во Франции за сутки скончались 289 человек с коронавирусом
  • Reuters

Об этом информирует BFMTV со ссылкой на директора Главного управления здравоохранения страны Жерома Саломона.

Во Франции общее число скончавшихся достигло 24 376.

Ранее сообщалось, что в Нидерландах за сутки было выявлено 514 новых случаев COVID-19.

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