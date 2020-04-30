За сутки в Нидерландах выявили 514 новых случаев коронавируса

В Нидерландах за прошедшие сутки было выявлено 514 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщает Нидерландский национальный институт здравоохранения.

Уточняется, что за сутки от коронавируса в стране скончались 84 пациента.

Всего в стране заболели 39 316 человека, а умерли 4795.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией.

Старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.