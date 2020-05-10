Джонсон заявил о снижении коронавирусной опасности в Британии

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в стране снизился уровень коронавирусной опасности.

Как он отметил во время выступления, власти страны ввели пятибалльную шкалу коронавирусной опасности, к настоящему моменту угроза COVID-19 снизилась до третьего уровня.

«Для отслеживания ситуации мы ввели новую шкалу предупреждения о коронавирусной опасности, за обновление которой отвечает Объединённый центр биобезопасности… Всего уровней будет пять… В период карантина мы находились на четвёртом уровне, а в настоящее время — спасибо вашему самопожертвованию — мы находимся в состоянии, в котором начнём движение к третьему уровню», — сказал он.

Boris Johnson establishes new Covid Alert System pic.twitter.com/6oAVkxx8SD — SkyNews (@SkyNews) May 10, 2020

Ранее Джонсон заявлял, что Великобритания прошла пик заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19.

Согласно последним данным, из-за COVID-19 в Британии погибли 31 855 человек.