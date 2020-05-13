Глава ФРС США заявил о беспрецедентном экономическом спаде в стране

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Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл заявил, что текущий экономический спад, вызванный пандемией коронавирусной инфекции, не имеет аналогов в современной американской истории.
Глава ФРС США заявил о беспрецедентном экономическом спаде в стране
  • Reuters

Трансляция выступления Пауэлла велась на сайте Института мировой экономики Петерсона.

«Масштабы и темпы этого спада не имеют прецедентов в современной истории — значительно хуже, чем любая рецессия со времён Второй мировой войны», — заявил глава ФРС США.

По его словам, в США наблюдается резкое снижение экономической активности и занятости.

«Достигнутые за последнее десятилетие успехи в вопросе создания новых рабочих мест уже сошли на нет», — подчеркнул Пауэлл.

Ранее сообщалось, что в апреле уровень безработицы в США вырос более чем в три раза и впервые со времён Второй мировой войны достиг 14,7%.

По данным ФРС США, наибольший ущерб нанесён компаниям, которые работают в сфере развлечений, туризма и розничной торговли.

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