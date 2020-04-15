В ФРС назвали пострадавшие из-за пандемии сферы в США

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В экономическом обзоре Федеральной резервной системы (ФРС) США сообщили, что экономическая активность в Соединённых Штатах резко снизилась из-за распространения нового коронавируса COVID-19, наибольший ущерб нанесён компаниям, которые работают в сфере развлечений, туризма и розничной торговли.
В ФРС назвали пострадавшие из-за пандемии сферы в США
  • Reuters

«Из-за пандемии COVID-19 во всех регионах США резко и внезапно снизилась экономическая активность», — говорится в сообщении на сайте ФРС.

Отмечается, что наибольший ущерб из-за мер по социальному дистанцированию и принудительной приостановки работы нанесён сферам обеспечения досуга, гостиничного бизнеса и розничной торговли, за исключением продажи товаров первой необходимости.

Ранее председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл допустил возможность рецессии в американской экономике из-за коронавирусной инфекции COVID-19.

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