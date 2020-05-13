В США отказались от ИВЛ «Авента-М» до выяснения причин ЧП в Петербурге

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Власти США приняли решение не использовать поставленные Россией аппараты искусственной вентиляции лёгких «Авента-М» до выяснения причин пожара в больнице в Санкт-Петербурге.
В США отказались от ИВЛ «Авента-М» до выяснения причин ЧП в Петербурге
  • Reuters

«В начале апреля Россия отправила в США партию медицинской аппаратуры, включая аппараты искусственной вентиляции лёгких «Авента-M». В то время в Нью-Йорке и Нью-Джерси прогнозировалась острая нехватка аппаратов ИВЛ, поэтому аппараты доставлялись на склады, принадлежащие двум штатам», — приводит РИА Новости сообщение американского Агентства по чрезвычайным ситуациям (FEMA).

Отмечается, что в связи со стабилизацией ситуации с коронавирусом в этих штатах аппараты ИВЛ не были использованы.

«В целях предосторожности штаты возвращают вентиляторы в FEMA. Результаты расследования, проводимого российскими властями в связи с пожаром в Санкт-Петербурге, поможет нам принять решение относительно любого будущего использования аппаратов ИВЛ», — заявили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в результате пожара в городской больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге погибли пять человек.

По предварительным данным, причиной произошедшего стало короткое замыкание электрооборудования — в учреждении загорелся один из аппаратов ИВЛ.

После трагедии Росздравнадзор сообщил о начале проверок качества и безопасности аппаратов ИВЛ в больницах Москвы и Санкт-Петербурга.

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