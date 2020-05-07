Глава МИД Чехии оценил возможность улучшения отношений с Россией

Министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек прокомментировал отношения с Россией в связи со сносом в Праге памятника маршалу Коневу.

«Очевидно, что текущая ситуация негативным образом отразилась на наших двусторонних отношениях, которые и без того переживают не лучшие времена», — заявил он в беседе с РБК.

При этом глава МИД Чехии подчеркнул, что исторические вопросы, касающиеся Первой и Второй мировых войн, не должны вбивать клин между двумя странами.

«Особенно если учесть, что в этих войнах россияне и чехи сражались и погибали бок о бок в борьбе против общего врага», — добавил Петршичек.

Он отметил, что есть противоречивые темы, такие как репрессии против чешских и словацких граждан сразу после войны, но призвал оставить эти вопросы для обсуждения историкам.

«Наши граждане платят мне за то, чтобы я занимался вопросами будущего страны и строил с Россией взаимовыгодные отношения, а не за то, чтобы поднимать старые споры. При этом, как говорят, для танго нужны двое, и без взаимности со стороны России развивать диалог будет трудно», — заявил министр.

Ранее Петршичек сообщил, что чешская сторона предложила МИД России в духе двустороннего Договора о сотрудничестве от 1993 года обсудить сложившуюся ситуацию во взаимоотношениях, включая споры о памятнике маршалу Ивану Коневу.

Он отметил, что «политизация этих тем может быть контрпродуктивной».

В российском МИД заявили, что Россия в связи с ситуацией вокруг демонтажа памятника маршалу Ивану Коневу в Праге предлагает Чехии механизмы двустороннего диалога для защиты памятников.

3 апреля в Праге был произведён демонтаж памятника маршалу Коневу. МИД России пообещал, что данное действие не останется без ответа.

Позже власти Чехии заявили о готовности к переговорам с Москвой о передаче памятника Коневу.