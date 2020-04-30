Лукашевич рассказал о причастных к сносу памятника Коневу в Праге

Отец старосты пражского района Прага-6 Ондржея Коларжа работает в американской фирме, которая подготовила обоснование сноса памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу. Об этом сообщил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

«Выяснилась интересная деталь. Отец Ондржея Коларжа занимал различные посты в МИД Чехии, был послом в США и России. Сейчас он служит старшим советником в американской консалтинговой компании Squire Patton Boggs, которая готовила заключение для обоснования демонтажа памятника. Вот такой семейный подряд», — сказал он во время онлайн-заседания постоянного совета ОБСЕ в Вене.

Лукашевич добавил, что зачинщики сноса памятника воспользовались эпидемией коронавируса для проведения демонтажа.

«Это подтверждает издевательский комментарий инициатора сноса памятника — старосты района Ондржея Коларжа. Дескать, у Ивана Степановича Конева «не было маски. Правила одинаковы для всех. Выходить на улицу можно, только надев маску», — добавил российский дипломат. Его слова приводит ТАСС.

3 апреля в Праге демонтировали памятник маршалу Коневу. В МИД России пообещали, что это не останется без ответа.

В связи с произошедшим Следственный комитет России возбудил уголовное дело по признакам «осквернения символов воинской славы России, совершённого публично».

В свою очередь, в МИД Чехии заявили, что «перемещение памятника не является нарушением какого-либо из действующих международных договоров между Чехией и Россией».

Там добавили, что если Чехия перенесёт памятник маршалу в другое «достойное место», например в Музей ХХ века, который планируется создать в Праге, то это не будет нарушением Договора о дружественных отношениях с Россией от 1996 года.

Как отметил посол России в США Анатолий Антонов, согласно некоторым данным, доклад с обоснованием решения о сносе памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге подготовила американская фирма Squire Patton Boggs.

На обращения российских дипломатов в офисе компании в Вашингтоне никто не ответил.