Лукашевич рассказал о причастных к сносу памятника Коневу в Праге
«Выяснилась интересная деталь. Отец Ондржея Коларжа занимал различные посты в МИД Чехии, был послом в США и России. Сейчас он служит старшим советником в американской консалтинговой компании Squire Patton Boggs, которая готовила заключение для обоснования демонтажа памятника. Вот такой семейный подряд», — сказал он во время онлайн-заседания постоянного совета ОБСЕ в Вене.
Лукашевич добавил, что зачинщики сноса памятника воспользовались эпидемией коронавируса для проведения демонтажа.
«Это подтверждает издевательский комментарий инициатора сноса памятника — старосты района Ондржея Коларжа. Дескать, у Ивана Степановича Конева «не было маски. Правила одинаковы для всех. Выходить на улицу можно, только надев маску», — добавил российский дипломат. Его слова приводит ТАСС.
3 апреля в Праге демонтировали памятник маршалу Коневу. В МИД России пообещали, что это не останется без ответа.
В связи с произошедшим Следственный комитет России возбудил уголовное дело по признакам «осквернения символов воинской славы России, совершённого публично».
В свою очередь, в МИД Чехии заявили, что «перемещение памятника не является нарушением какого-либо из действующих международных договоров между Чехией и Россией».
Там добавили, что если Чехия перенесёт памятник маршалу в другое «достойное место», например в Музей ХХ века, который планируется создать в Праге, то это не будет нарушением Договора о дружественных отношениях с Россией от 1996 года.
Как отметил посол России в США Анатолий Антонов, согласно некоторым данным, доклад с обоснованием решения о сносе памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге подготовила американская фирма Squire Patton Boggs.
На обращения российских дипломатов в офисе компании в Вашингтоне никто не ответил.