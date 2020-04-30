Россия предложила ОБСЕ изучить инициативу о создании «зелёных коридоров»

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Российская сторона предложила ОБСЕ изучить инициативу президента России Владимира Путина о создании «зелёных коридоров» для беспрепятственной доставки лекарств и продуктов в условиях эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Россия предложила ОБСЕ изучить инициативу о создании «зелёных коридоров»
  • Reuters

Об этом сообщило постоянное представительство России при ОБСЕ в Twitter.

«Предложили изучить инициативу президента России В. В. Путина по созданию свободных от торговых войн и санкций «зелёных коридоров» для беспрепятственной поставки всем нуждающимся лекарств, продуктов питания, оборудования и технологий для защиты от коронавируса», — заявил глава постпредства Александр Лукашевич.

26 марта Путин призвал создать свободные от санкций «зелёные коридоры» и предложил ввести мораторий на ограничения, которые затруднят странам поставку товаров первой необходимости.

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