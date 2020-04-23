Ярошенко направили на медобследование в США

Находящегося в американской тюрьме российского лётчика Константина Ярошенко, который жаловался на симптомы коронавирусной инфекции COVID-19, направили на медицинское обследование.

Об этом РИА Новости сообщил пресс-секретарь генконсульства России в Нью-Йорке Алексей Топольский.

«В связи с информацией об ухудшении в штате Коннектикут санитарно-эпидемиологической ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции, обратились в федеральную тюрьму «Данбери» с запросом о состоянии здоровья летчика Константина Ярошенко. В ответ администрация тюрьмы сообщила о направлении россиянина на медицинское обследование», — сказал он.

Топольский отметил, что российская сторона ожидает, что соответствующее обследование будет произведено безотлагательно.

По его словам, консульство «держит ситуацию на контроле».

Ранее сообщалось, что сокамерник Ярошенко умер в тюрьме США от болезни, похожей по симптомам на коронавирус.

17 апреля посольство России в США подало запрос о проведении дополнительного медицинского обследования находящегося в американской тюрьме Ярошенко.