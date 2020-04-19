Зариф ответил на предложение Трампа поставить в Иран аппараты ИВЛ

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф ответил на предложение американского президента Дональда Трампа поставить исламской республике аппараты искусственной вентиляции лёгких.

«Иран будет экспортировать аппараты ИВЛ через несколько месяцев, президент Трамп. Всё, что вам нужно сделать, — это перестать вмешиваться в дела наших народов, особенного моего. И поверьте, мы не принимаем советов от какого бы то ни было американского политика», — написал Зариф в Twitter.

Ранее Трамп заявил о готовности США предоставить Ирану аппараты искусственной вентиляции лёгких.

Также 9 апреля госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон предложил гуманитарную помощь Ирану и Венесуэле в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.