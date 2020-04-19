Зариф ответил на предложение Трампа поставить в Иран аппараты ИВЛ

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Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф ответил на предложение американского президента Дональда Трампа поставить исламской республике аппараты искусственной вентиляции лёгких.
Зариф ответил на предложение Трампа поставить в Иран аппараты ИВЛ
  • РИА Новости

«Иран будет экспортировать аппараты ИВЛ через несколько месяцев, президент Трамп. Всё, что вам нужно сделать, — это перестать вмешиваться в дела наших народов, особенного моего. И поверьте, мы не принимаем советов от какого бы то ни было американского политика», — написал Зариф в Twitter.

Ранее Трамп заявил о готовности США предоставить Ирану аппараты искусственной вентиляции лёгких.

Также 9 апреля госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон предложил гуманитарную помощь Ирану и Венесуэле в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

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