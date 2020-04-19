Зариф ответил на предложение Трампа поставить в Иран аппараты ИВЛ
- РИА Новости
«Иран будет экспортировать аппараты ИВЛ через несколько месяцев, президент Трамп. Всё, что вам нужно сделать, — это перестать вмешиваться в дела наших народов, особенного моего. И поверьте, мы не принимаем советов от какого бы то ни было американского политика», — написал Зариф в Twitter.
Ранее Трамп заявил о готовности США предоставить Ирану аппараты искусственной вентиляции лёгких.
Также 9 апреля госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон предложил гуманитарную помощь Ирану и Венесуэле в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.