Трамп заявил о готовности США предоставить Ирану аппараты ИВЛ

Короткая ссылка
Американский лидер Дональд Трамп заявил о готовности США предоставить Ирану аппараты искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ).

«Я предложил им помощь, если они захотят. Если им нужны аппараты ... я мог бы им отправить их. У нас появятся тысячи свободных «вентиляторов», и они смогут увеличить свои запасы и оборудовать ими свои госпитали», — цитирует РИА Новости Трампа.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон предложил гуманитарную помощь Ирану и Венесуэле в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. 

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией

Старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить