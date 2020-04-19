Трамп заявил о готовности США предоставить Ирану аппараты ИВЛ

Американский лидер Дональд Трамп заявил о готовности США предоставить Ирану аппараты искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ).

«Я предложил им помощь, если они захотят. Если им нужны аппараты ... я мог бы им отправить их. У нас появятся тысячи свободных «вентиляторов», и они смогут увеличить свои запасы и оборудовать ими свои госпитали», — цитирует РИА Новости Трампа.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон предложил гуманитарную помощь Ирану и Венесуэле в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией.

Старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.