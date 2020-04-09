Помпео заявил о предложении Ирану и Венесуэле помощи в борьбе с COVID-19

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Соединённые Штаты предложили гуманитарную помощь Ирану и Венесуэле в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщил госсекретарь США Майк Помпео.
Помпео заявил о предложении Ирану и Венесуэле помощи в борьбе с COVID-19
  • Reuters

«В обоих случаях, Венесуэлы и Ирана, в особенности Ирана, который очень сильно страдает от коронавируса, нет санкций, которые бы препятствовали оказанию гуманитарной помощи», — приводит Bild его слова.

Помпео заявил, что США предложили Ирану, Венесуэле и Северной Корее гуманитарную помощь для борьбы с COVID-19.

Ранее Европейский союз призвал другие страны убедиться, что их санкции против Сирии, Венесуэлы, Ирана и КНДР не препятствуют оказанию им медицинской и гуманитарной помощи в условиях пандемии коронавирусной инфекции.

В марте министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что санкции США против исламской республики на фоне распространения коронавирусной инфекции являются «медицинским терроризмом».

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