Тест на коронавирус премьера Британии показал отрицательный результат

Тест на коронавирусную инфекцию COVID-19 премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона показал отрицательный результат.

Об этом заявил официальный представитель канцелярии британского правительства.

«Это стандартная практика в больницах — делать такие анализы. И результат (Джонсона) оказался негативным», — цитирует его РИА Новости.

Отмечается, что таким образом представитель премьера ответил на вопрос о том, был ли протестирован премьер Великобритании перед выпиской на COVID-19.

Ранее сообщалось, что Джонсона выписали из больницы, куда он был ранее доставлен из-за коронавируса. После этого он выступил с обращением, в ходе которого поблагодарил британский Минздрав за спасение своей жизни и призвал жителей страны к единству.