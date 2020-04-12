Премьера Великобритании выписали из больницы

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Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона выписали из больницы, куда он был ранее доставлен из-за коронавируса. Джонсон будет продолжать лечение в своей загородной резиденции.
Премьера Великобритании выписали из больницы
  • Reuters

Об этом информирует Sky News со ссылкой на канцелярию британского премьера.

«Премьер-министр был выписан из больницы, чтобы продолжить своё лечение в (резиденции. — RT) Чекерс», — сказал представитель канцелярии.

По его словам, Джонсон по совету врачей в ближайшее время не будет возвращаться к работе. 

Ранее Джонсона перевели из отделения интенсивной терапии в обычную палату.

6 апреля премьера Великобритании госпитализировали по совету лечащего врача из-за сохраняющихся симптомов коронавируса. 

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