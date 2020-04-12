Премьера Великобритании выписали из больницы
- Reuters
Об этом информирует Sky News со ссылкой на канцелярию британского премьера.
«Премьер-министр был выписан из больницы, чтобы продолжить своё лечение в (резиденции. — RT) Чекерс», — сказал представитель канцелярии.
По его словам, Джонсон по совету врачей в ближайшее время не будет возвращаться к работе.
Ранее Джонсона перевели из отделения интенсивной терапии в обычную палату.
6 апреля премьера Великобритании госпитализировали по совету лечащего врача из-за сохраняющихся симптомов коронавируса.