Премьера Великобритании выписали из больницы

Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона выписали из больницы, куда он был ранее доставлен из-за коронавируса. Джонсон будет продолжать лечение в своей загородной резиденции.

Об этом информирует Sky News со ссылкой на канцелярию британского премьера.

«Премьер-министр был выписан из больницы, чтобы продолжить своё лечение в (резиденции. — RT) Чекерс», — сказал представитель канцелярии.

По его словам, Джонсон по совету врачей в ближайшее время не будет возвращаться к работе.

Ранее Джонсона перевели из отделения интенсивной терапии в обычную палату.

6 апреля премьера Великобритании госпитализировали по совету лечащего врача из-за сохраняющихся симптомов коронавируса.