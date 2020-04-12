Джонсон выступил с обращением после выписки из больницы
- Reuters
«Сегодня я покинул госпиталь после недели, в течение которой Национальная служба здравоохранения спасла мне, без всяких сомнений, жизнь», — заявил Джонсон в обращении, опубликованном в Twitter.
Он отметил, что действия миллионов британцев, которые остаются дома, являются эффективным средством борьбы с COVID-19.
Джонсон заявил, что вместе британцы смогут справиться с ситуацией с коронавирусом.
Ранее сообщалось, что Джонсона выписали из больницы, куда он был ранее доставлен из-за коронавируса.
9 апреля британского премьера перевели из отделения интенсивной терапии в обычную палату.
6 апреля Джонсона госпитализировали по совету лечащего врача из-за сохраняющихся симптомов коронавируса.