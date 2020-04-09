Трамп порадовался за Бориса Джонсона и пожелал ему поправиться

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Президент США Дональд Трамп порадовался за переведённого из реанимации британского премьера Бориса Джонсона.
Трамп порадовался за Бориса Джонсона и пожелал ему поправиться
  • Reuters

«Хорошие новости: премьер-министр Борис Джонсон только что был выведен из отделения интенсивной терапии. Выздоравливай, Борис!» — написал американский лидер в Twitter.

Ранее Джонсона перевели из отделения интенсивной терапии в обычную палату.

5 апреля стало известно, что премьера госпитализировали по совету лечащего врача в связи с сохраняющимися симптомами коронавирусной инфекции COVID-19. Позднее сообщалось об ухудшении состояния Джонсона и переводе его в отделение интенсивной терапии.

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