Состояние здоровья Джонсона улучшается

Короткая ссылка
Состояние заразившегося коронавирусной инфекцией COVID-19 премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона продолжает улучшаться, сообщает Sky News.
Состояние здоровья Джонсона улучшается
  • Reuters

«Премьер-министр провёл хорошую ночь, его состояние продолжает улучшаться в реанимации Больницы святого Томаса. Он в хорошем настроении», — заявили в офисе премьера.

Отмечается, что «он может при необходимости связываться с людьми».

Ранее сообщалось, что Джонсон находится в стабильном состоянии, но всё ещё остаётся в отделении интенсивной терапии.

5 апреля стало известно, что Джонсона госпитализировали по совету лечащего врача в связи с сохраняющимися симптомами коронавирусной инфекции COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить