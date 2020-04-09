Состояние здоровья Джонсона улучшается
- Reuters
«Премьер-министр провёл хорошую ночь, его состояние продолжает улучшаться в реанимации Больницы святого Томаса. Он в хорошем настроении», — заявили в офисе премьера.
Отмечается, что «он может при необходимости связываться с людьми».
Ранее сообщалось, что Джонсон находится в стабильном состоянии, но всё ещё остаётся в отделении интенсивной терапии.
5 апреля стало известно, что Джонсона госпитализировали по совету лечащего врача в связи с сохраняющимися симптомами коронавирусной инфекции COVID-19.