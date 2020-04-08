Канцлер Великобритании заявил об улучшении состояния Джонсона

Канцлер Великобритании Риши Сунак заявил, что состояние больного коронавирусной инфекцией COVID-19 премьер-министра Бориса Джонсона улучшается.

Сунак отметил на пресс-брифинге, что премьер уже может сидеть в постели и общаться с окружающими.

«Последние сведения, которые мы получили из больницы, — что премьер-министр по-прежнему находится в реанимации, но его состояние улучшается. Он уже сидит в постели и c удовольствием общается с сотрудниками больницы», — цитирует его РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Джонсон находится в стабильном состоянии, но всё ещё остаётся в отделении интенсивной терапии.

5 апреля стало известно, что Джонсона госпитализировали по совету лечащего врача в связи с сохраняющимися симптомами коронавирусной инфекции COVID-19.

Позднее стало известно об ухудшении состояния Джонсона и переводе его в отделение интенсивной терапии.