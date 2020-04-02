В Госдепе США назвали условие для снятия санкций с «дочек» «Роснефти»
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС.
«Если Rosneft Trading не имеет отношения к Венесуэле, то санкции, основанные на её действиях в Венесуэле или связанные с Венесуэлой, должны быть сняты. Я пока не знаю, так ли это», — заявил он в ходе телефонного брифинга в ответ на соответствующий вопрос.
Он добавил, что США будут проверять, действительно ли «Роснефть» и Rosneft Trading больше не связаны с Венесуэлой.
Ранее в США заявляли, что не намерены заранее информировать о своих дальнейших действиях в отношении дочерних компаний «Роснефти» после продажи её активов в Венесуэле.
В «Роснефти», в свою очередь, отмечали, что рассчитывают на снятие американских санкций с дочерних предприятий.
28 марта «Роснефть» объявила о прекращении деятельности в Венесуэле.
Позднее в кабмине России подтвердили информацию о покупке венесуэльских активов российской компании.