В Госдепе США назвали условие для снятия санкций с «дочек» «Роснефти»

Санкции с дочерних компаний «Роснефти» будут сняты, если подтвердится продажа её активов в Венесуэле, заявил спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс.

Об этом сообщает ТАСС.

«Если Rosneft Trading не имеет отношения к Венесуэле, то санкции, основанные на её действиях в Венесуэле или связанные с Венесуэлой, должны быть сняты. Я пока не знаю, так ли это», — заявил он в ходе телефонного брифинга в ответ на соответствующий вопрос.

Он добавил, что США будут проверять, действительно ли «Роснефть» и Rosneft Trading больше не связаны с Венесуэлой.

Ранее в США заявляли, что не намерены заранее информировать о своих дальнейших действиях в отношении дочерних компаний «Роснефти» после продажи её активов в Венесуэле.

В «Роснефти», в свою очередь, отмечали, что рассчитывают на снятие американских санкций с дочерних предприятий.

28 марта «Роснефть» объявила о прекращении деятельности в Венесуэле.

Позднее в кабмине России подтвердили информацию о покупке венесуэльских активов российской компании.