В Госдепе ответили на вопрос о снятии санкций с «дочек» «Роснефти»

Американские власти не намерены заранее информировать о своих дальнейших действиях в отношении дочерних компаний «Роснефти» после продажи её активов в Венесуэле. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Госдепа США.

«Мы заранее не анонсируем действия, которые мы предпринимаем в связи с санкциями, но мы будем изучать способы поддержки демократических устремлений народа Венесуэлы», — ответили в Госдепе на вопрос о возможности снятия санкций с дочерних предприятий «Роснефти» и возможности того, что ограничительные меры могут быть введены в отношении принадлежащей российскому правительству компании, купившей эти доли.

Ранее сообщалось, что «Роснефть» объявила о прекращении деятельности в Венесуэле.

Как уточняется, «Роснефть» заключила соглашение c компанией, на 100% принадлежащей правительству России, о продаже долей и прекращении своего участия во всех проектах в Венесуэле, включая доли в добычных предприятиях Petromonagas, Petroperija, Boqueron, Petromiranda и Petrovictoria, в нефтесервисных предприятиях и торговых операциях.